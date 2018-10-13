فريق كرة القدم الكوري يحقق فوزه الأول على فريق أوروغواي

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تغلب المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على منتخب أوروغواي للمرة الأولى على الإطلاق، في مباراة ودية أقيمت على ملعب كأس العالم في سيول أمس الجمعة.وفازت كوريا الجنوبية بقيادة المدرب باولو بنتو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لتنهي بذلك سلسلة اللقاءات مع المنتخب الأوروغواي التي لم تفز فيها كوريا الجنوبية سابقًا، والتي بدأت في فبراير 1982، حيث كان اللقاء الأول بين الفريقين في كأس نهرو في الهند.وقد سجل هداف دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018 هوانغ أوي جو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والستين، ثم سجل ماتياس فيسينو هدف التعادل لأوروغواي بعد ست دقائق، ثم أحرز جونغ وو يونغ هدف الفوز في الدقيقة التاسعة والسبعين.وخلال اللقاءات السابقة بين الفريقين، تعادل الفريقان في مباراة واحدة، وفازت أوروغواي في ست مباريات.