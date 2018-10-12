محادثات عسكرية على مستوى العمل بين الكوريتين

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عقدت الكوريتان محادثات عسكرية على مستوى العمل، لمناقشة تنفيذ الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه، خلال محادثات القمة بين الكوريتين.ووفقًا لوزارة الدفاع في سيول، فقد عُقِد الاجتماع أمس الجمعة لمدة ساعة تقريبًا، في لجنة الهدنة العسكرية داخل المنطقة الأمنية المشتركة، في بان مون جيوم.وبحث الجانبان التقدم في العمليات المشتركة لإزالة الألغام والمتفجرات في المنطقة الحدودية. كما ناقشا قضايا أخرى، بما في ذلك نزع السلاح في المنطقة الأمنية المشتركة، والتنقيب المشترك على رفات الجنود القتلى خلال الحرب الكورية، وسحب بعض نقاط الحراسة.وقد تم ترتيب المحادثات بعد اقتراح الشمال بعقد المباحثات على المستوى العام أول هذا الشهر.كما قالت الوزارة إن الجانبين سيواصلان بذل الجهود المشتركة، حتى يمكن تنفيذ الأجزاء العسكرية من الاتفاقيات بين الكوريتين، كما هو مخطط.