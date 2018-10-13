كوريا والإمارات تعقدان أول اجتماع رفيع المستوى في سيول

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عقدت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة أول محادثات على مستوى نواب الوزراء، ضمَّت مسؤولين دبلوماسيين ومسؤولين من الدفاع من كلا البلدين.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، فإن الاجتماع الذي يسمى "اثنين زائد اثنين"، ناقش الإجراءات اللازمة لدفع الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.واتفق الجانبان على أنَّ توسيع التعاون في مجال الأمن والدفاع الوطني يخدم مصالح البلدين. كما اتفقوا على تعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف.وأعرب الجانبان عن الارتياح بسبب التقدم الذي أحرزته الشراكة، واتفقا على تعزيز الاتصالات الثنائية عبر القنوات المختلفة.وقد تم عقد هذا اللقاء في إطار متابعة القمة الثنائية، التي انعقدت خلال زيارة الرئيس مون جيه إين، إلى الإمارات، في شهر مارس الماضي.