الولايات المتحدة تراجع الاتفاق العسكري بين الكوريتين بصورة إيجابية

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قال السفير الكوري الجنوبي لدى واشنطن تشو يون جي إن الحكومة الأمريكية تقوم بإجراء مراجعة إيجابية للاتفاق العسكري بين الكوريتين، الذي تم التوصل إليه خلال محادثات القمة في الشهر الماضي.ويُعتقَد أن هذا الاتفاق العسكري قد أثار غضبًا أمريكيًّا، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية الساخنة بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية كانغ كيونغ هوا.وقد وجه السؤالَ إلى السفير في واشنطن خلال مراجعة برلمانية عن الموقف الأمريكي من الاتفاق العسكري بين الكوريتين، النائبُ عن الحزب الديمقراطي الحاكم ون هاي يونغ.وأجاب تشو بأن الولايات المتحدة الآن في المرحلة النهائية بعد مراجعتها للآراء حول هذه المسألة.وأكد السفير أن هناك قدرًا كبيرًا من التشاور على مستوى العمل بين وزارة الدفاع في سيول وقيادة الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالاتفاق العسكري بين الكوريتين.