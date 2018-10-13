مجموعات مدنية تتعهد بالدفاع عن تمثال نساء المتعة في سان فرانسيسكو

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تعهدت مجموعات مدنية يابانية وأمريكية في بيان مشترك بالدفاع عن النصب التذكاري في سان فرانسيسكو، الذي يخلد ذكرى ضحايا العبودية الجنسية في اليابان في زمن الحرب.وكانت مدينة أوساكا اليابانية قد تقدمت بعدة طلبات لإزالة التمثال.وقال البيان المشترك إن مدينة أوساكا تحاول إزالة الرمز الذي يمثل الألم والذي يخلد ذكرى ضحايا الاسترقاق الجنسي.وقالت المجموعات المدنية إن مدينة أوساكا إذا قطعت علاقات الإخاء بينها وبين سان فرانسيسكو، فسوف يتحد مواطنو المدينتين معًا لمواصلة النضال.جدير بالذكر أن النصب التذكاري يعد الأول من نوعه الذي يقام في مدينة أمريكية كبرى.ويعرض التمثال ثلاث فتيات من كوريا والصين والفلبين متشابكات الأيدي، كما يظهر الضحية الكورية كيم هاك صن، التي كانت أول ضحية تدلي بشهادتها أمام العالم.