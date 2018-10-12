محادثات قمة بين كوريا الجنوبية وفرنسا اليوم في باريس

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يعتزم الرئيس الكوري "مون جيه إين" توسيع جهوده الرامية إلى الحصول على التأييد الأوربي لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، بدءا من قمته اليوم مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".وستعقد محادثات القمة بين الرئيسين الكوري والفرنسي مساء اليوم الاثنين حسب توقيت سيول، في قصر الإيليزيه في باريس، ومن المتوقع أن يتم خلالها بحث القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام في المنطقة.ومن المتوقع أيضا أن يدعو الرئيس الكوري "مون" نظيره الفرنسي "ماكرون" إلى بذل جهود مشتركة لتشكيل رأي عام دولي داعم لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على اعتبار أن فرنسا دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، وتقود الاتحاد الأوربي.كما سيتم في القمة تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية والبيئية التي يواجهها البلدان.وقد استقل الرئيس الكوري "مون" سيارة سيارة صدرتها شركة كورية لفرنسيا وتعمل بالطاقة الكهربائية الهيدروجينية، كما قام بزيارة لمحطة شحن لوقود الهيدروجين في وسط باريس.وحضر الرئيس "مون" حفلا غنائيا كوريا فرنسيا عقد أمس الأحد قدمت فيه فرقة "بي تي إس" الشبابية بعض الأغنيات.وسيعقد الرئيسان الكوري والفرنسي مؤتمرا صحفيا في ختام لقائهما.