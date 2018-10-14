الكوريتان تجريات مباحثات رفيعة المستوى في بان مون جوم

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بدأت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين مباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين في بيت السلام الواقع في الجزء الجنوبي من قرية الهدنة الحدودية بان مون جوم.وتعد هذه المباحثات الأولى من نوعها منذ الجولة الثانية من محادثات القمة الكورية التي عقدت يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي في بيونغ يانغ.ويمثل الجانب الكوري الجنوبي في هذه المباحثات كل من وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون"، ونائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم جونغ ريول"، ونائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة "نوه تيه غانغ".أما الجانب الشمالي فيمثله رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان"، ونائب وزير السكك الحديدية "كيم يون هيوك"، ونائب وزير الرياضة "وان كيل أو".وأكد الوزير "تشو" في كلمة ألقاها في بداية المباحثات على ضرورة بذل جهود مشتركة للتوصل إلى اتفاق بشأن الإسراع في تنفيذ ما ينص عليه إعلان بيونغ يانغ.ومن جانبه، عبر رئيس الوفد الشمالي "لي" عن أمله في أن تكون مباحثات اليوم مفيدة لإحراز تقدم ملموس.ومن المتوقع أن يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بربط السكك الحديدية بين الكوريتين حيث اتفقت سيول وبيونغ يانغ على بدء العمل في تنفيذ المشروع الخاص بهذا الربط في غضون العام الجاري.ومن المتوقع أيضا أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن موعد المباحثات بين منظمتي الصليب الأحمر الجنوبية والشمالية التي سيتم فيها بحث القضايا المتعلقة بفتح موقع دائم خاص بإجراء لقاءات بين أفراد الأسر المشتتة في الكوريتين داخل منتجع حبل كوم كانغ، وإجراء لقاءات بينهم عبر الشاشات.كما سيبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالعروض التي ستقدمها فرقة فنية كورية شمالية في سيول في أكتبور الجاري، وإمكانية الاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية.