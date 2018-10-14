وصول جثث 5 من متسلقي قمة إيفرست الكوريين إلى سيول بعد غد

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من المتوقع أن تصل إلى سيول جثث 5 من متسلقي قمة إيفرست الكوريين بعد غد الأربعاء.وقال الاتحاد الكوري لتسلق الجبال إنه يدرس إمكانية نقل جثث المتسلقين الكوريين الخمسة إلى كوريا غدا الثلاثاء على متن طائرة، موضحا أن هذا الموعد قابل للتغيير لأن الإجراءات اللازمة قد تستغرق بعض الوقت .وقد تم وضع جثث المتسلقين الكوريين المتوفين في مستشفى جامعة "تريبوبان" في كاتماندو عاصمة نيبال.وكان 9 من متسلقي قمة جبل إيفرست، بمن فيهم 5 كوريين و4 نيباليين، قد لقوا مصرعهم يوم الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بسبب عاصفة ثلجية.