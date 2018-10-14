تسريب بيانات شخصية لـ34 ألف مستخدم كوري للفيسبوك في سبتمبر

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قالت لجنة الاتصالات الكورية أمس الأحد إن عدد الكوريين الذين تم تسريب بياناتهم الشخصية عبر فيسبوك بلغ 34 ألفا و891.وأضافت أن شركة "كامبريدح أناليتيكا" للاستشارات السياسية قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بـ50 مليونا من مستخدمي فيسبوك على مستوى العالم في شهر سبتمبر الماضي.وتعرض موقع فيسبوك لاختراق البيانات الشخصية لمستخدميه خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر ستمبر الماضي.وتشمل المعلومات المسروقة بيانات شخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني والأرقام الهاتفية ونوع المستخدم ومنطقة الإقامة وحالة الزواج والديانة، بالإضافة إلى محتويات المشاركات المنشورة وقائمة الأصدقاء وغيرها.