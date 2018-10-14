اختتام المهرجان الدولي للسفن العسكرية في جيجو

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اختتم أمس الأحد في جزيرة جيجو الكورية المهرجان الدولي للسفن العسكرية تحت إشراف القوات البحرية الكورية، وذلك بعد 4 أيام من انعقاده.وشارك في فعاليات المهرجان هذا العام 19 سفينة حربية تابعة لـ12 دولة، بما فيها حاملة الطائرات النووية الأمريكية "رونالد ريغان"، بالإضافة إلى 20 طائرة تابعة للقوات البحرية الكورية، ووفود قوات بحرية من 46 دولة.وستبقى السفن العسكرية التابعة للقوات البحرية الهندية والكندية في كوريا لإجراء مناورات مستركة مع السفن الكورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها فعاليات المهرجان الدولي للسفن العسكرية في قاعدة القوات البحرية في جزيرة جيجو التي انتهى بناؤها في شهر فبراير من عام 2016.الجدير بالذكر أن هذا المهرجان أقيم لأول مرة في عام 1998 احتفالا بمرور 50 عاما على إنشاء القوات المسلحة الكورية، ويقام منذ ذلك الحين مرة واحدة كل 10 سنوات.