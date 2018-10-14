الكوريتان تبدآن ربط السكك الحديدية بينهما في أواخر نوفمبر

Photo : YONHAP News

وافقت الكوريتان على إطلاق مشروعات لربط الطرق والسكك الحديدية بينهما في أواخر نوفمبر. وأوضح بيان صحفي مشترك صدر في ختام محادثاتهما رفيعة المستوى اليوم الاثنين في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، أن الجانبين سيقيمان مراسم افتتاح مشروع ربط السكك الحديدية في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، لتحديث البنية التحتية الكورية الشمالية في هذا القطاع. وقبل بدء المشروع، سيجري الجانبان دراسة ميدانية مشتركة على خط "كيونغ أوي" للسكك الحديدية في أواخر شهر أكتوبر، وعلى خط "دونغ هيه" في أوائل نوفمبر.كما اتفقت الكوريتان على عقد محادثات عسكرية على مستوى جنرال في أقرب وقت ممكن لمناقشة سبل تنفيذ الاتفاق العسكري الذي تم إبرامه خلال قمة بيونغ يانغ الشهر الماضي، والذي ينص على إنشاء لجنة عسكرية مشتركة.واتفقت الكوريتان أيضا خلال محادثات اليوم على المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية المستقبلية كفريق موحد، وعلى أن تعقدا محادثات في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة مسألة الاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وفيما يتصل بقضية لم شمل الأسر المشتتة، ستعقد الكوريتان اجتماعا لهيئتيْ الصليب الأحمر في نوفمبر لمناقشة تفاصيل تجديد المنشأة المخصصة لاستضافة لقاءات لم الشمل في منطقة جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية.