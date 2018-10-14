الرئيس مون يشدد على ضرورة تخفيف العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية

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شدد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" على ضرورة تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية عندما تصل عمليات إخلائها من الأسلحة النووية إلى مرحلة لا رجعة فيها.وقال كبير مساعدي الرئيس للشؤون الإعلامية "يون يونغ تشان" إن "مون" أدلى بهذه التصريحات خلال محادثات القمة التي أجراها أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في قصر الإيليزيه الرئاسي في باريس.وأخبر "مون" الرئيسَ الفرنسي بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عرض تفكيكا كاملا للأسلحة والمنشآت النووية وتسليم المواد النووية، وأنه على استعداد لاتخاذ تلك الخطوات إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مقابلة.وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة، دعا "مون" مجلس الأمن الدولي إلى التعجيل بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإقناع بيونغ يانغ بأنها قد اتخذت الخيار الصحيح، وذلك عن طريق تخفيف العقوبات عنها. وطلب الرئيس الكوري من فرنسا، وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، أن تقود هذه الخطوة عندما تتحقق الشروط اللازمة.ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على ضرورة الحفاظ على العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بلاده ظلت تؤكد دعمها لنزع السلاح النووي الكامل والدقيق الذي لا رجعة فيه من الدولة الشيوعية. وأعرب أيضا عن أمله في أن تستمر كوريا الشمالية في اتخاذ الإجراءات الأساسية اللازمة لتفكيك برنامجها النووي، كما تعهد بالاستمرار في تقديم الدعم لجهود كوريا الجنوبية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.