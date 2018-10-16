كوريا وفرنسا تتفقان على التعاون الوثيق لنزع السلاح النووي

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اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي والفرنسي على التعاون الوثيق في الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإحلال السلام في منطقة شمال شرق آسيا.وأصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" ونظيره الفرنسي "ايمانويل ماكرون" بيانا مشتركا أمس الاثنين في ختام محادثات القمة بينهما فى قصر الإيليزيه الرئاسي في باريس، حيث اتفق الجانبان على ضرورة إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، كما اتفقا على التعاون الوثيق لتحقيق هذا الهدف.وطلب الرئيس "مون" من فرنسا أن تقوم بدور نشط، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، في تحقيق الهدف. كما اتفق "مون" و"ماكرون" على زيادة التعاون والتبادلات الدبلوماسية بين سيول وباريس من خلال عقد حوار استراتيجي سنويّ بين وزيريْ خارجية البلدين.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الرئيسان على توسيع التجارة والاستثمارات الثنائية بين البلدين بناء على علاقات المشاركة الشاملة للقرن الحادي والعشرين التي تم إبرامها بين سيول وباريس في عام 2004. كما اتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لتشجيع الاستثمارات في الصناعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.