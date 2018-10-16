كيم جونغ أون يقوم بزيارة لروسيا في أواخر أكتوبر

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من المنتظر أن يزور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" روسيا في أواخر شهر أكتوبر الجاري أو أوائل شهر نوفمبر القادم.وقال تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية أمس الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية متعددة فى سيول، إن زيارة "كيم" إلى روسيا ستتم قبل الانتخابات النصفية الأمريكية المقرر لها يوم السادس من نوفمبر.وأضاف التقرير أن موسكو وفلاديفوستوك قيد النظر كأماكن محتملة لعقد القمة بين "كيم" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".لكن السفارة الكورية الشمالية في روسيا قالت إنه ليس لديها معلومات بخصوص الجدول الزمني لزيارة "كيم" إلى روسيا، وأن الموعد المحدد للزيارة يعتمد على قرار قيادتي البلدين.ويذكر أن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" قد زار بيونغ يانغ في شهر مايو الماضي، حيث وجه دعوة من الرئيس "بوتين" إلى "كيم" لزيارة روسيا.