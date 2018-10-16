كوريا الجنوبية تعلن رسميا عن انتهاء تفشي فيروس ميرس

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية رسمياً اليوم الثلاثاء عن انتهاء التفشي الأخير لفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ميرس، الذي حدث الشهر الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذا الإعلان يأتي بناء على المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتي تتطلب عدم اكتشاف أي إصابات جديدة لمدة لا تقل عن 28 يوماً، أي ضعفا فترة حضانة الفيروس البالغة 14 يوما. وكان المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قرر يوم 21 سبتمبر الماضي تخفيض مستوى التحذير من فيروس "ميرس" إلى أقل درجة بعد عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة خلال الأسبوعين السابقيْن، وبعد أن تم فحص 21 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصاب الأول بالفيروس، وتبين أنهم جميعا غير مصابين.وكانت السلطات الصحية الكورية قد أعلنت يوم الثامن من سبتمبر الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس "ميرس" منذ ثلاثة أعوام، عندما تم تشخيص حالة مواطن كوري بعد عودته إلى البلاد قادما من رحلة عمل استغرقت ثلاثة أسابيع في الكويت، بأنها حالة إصابة بالفيروس.