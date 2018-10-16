إجراءات للحد من الفساد في الحضانات ورياض الأطفال

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قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الحاكم إن الحزب والحكومة سيضعان خلال الأسبوع القادم عدة إجراءات شاملة للتعامل مع المخالفات المنتشرة على نطاق واسع في رياض الأطفال الخاصة.وكشف زعيم التكتل البرلماني للحزب "هونغ يونغ بيو" عن تلك الخطة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للحزب في البرلمان، حيث قال إن رياض الأطفال الخاصة لم تكن تحت الإشراف والرصد الحكومي المناسب.وحث "هونغ" الحكومة على إجراء تفتيش على كل دور الحضانة في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت ممكن، والكشف عن المتورطين في قضايا الفساد والمخالفات الكبيرة، كما تعهد بوضع نظام قانوني لمعاقبة المتورطين في الاختلاسات الكبيرة.تأتي هذه الخطوة بعد أن كشف النائب "يونغ جين" عن الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي عن وجود نحو 6 آلاف حالة فساد، بما في ذلك عمليات اختلاس واحتيال في المحاسبات، في 1900 من رياض الأطفال، بين عامي 2013 و2017.