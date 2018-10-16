واشنطن تشدد على الربط بين التقدم في العلاقات بين الكوريتين ونزع السلاح النووي

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أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على موقفها من أنَّ التقدم في العلاقات بين الكوريتين يجب أن يكون متماشيا مع التقدم في عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا التصريح أمس الاثنين تعليقا على اتفاق الكوريتين على إقامة احتفال في الفترة بين أوائل نوفمبر وأوائل ديسمبر، بمناسبة بدء مشروعات إعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بينهما.وقال المسؤول إن التحسن في العلاقات بين الكوريتين لا يمكن أن يتقدم بشكل منفصل عن حل البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وهو ما تعهد به الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين".كما حث المسؤول جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل للعقوبات ضد كوريا الشمالية، معربا عن أمل الولايات المتحدة في أن تتحمل جميع الدول مسؤولياتها بجدية للمساعدة في إنهاء البرامج النووية والصاروخية غير الشرعية في كوريا الشمالية.وقد عقدت الكوريتان محادثات رفيعة المستوى أمس الاثنين في قرية الهدنة، وأعلنتا في ختامها خلال مؤتمر صحفي مشترك عن الاتفاق على سلسلة من المشروعات المشتركة.