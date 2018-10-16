مكتب الاتصال بين الكوريتين يشهد 60 اجتماعا منذ افتتاحه

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قالت وزارة التوحيد في سيول إن مكتب الاتصال بين الكوريتين الذي افتتح الشهر الماضي في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية أصبح قناة تواصل "على مدار الساعة" بين الجانبين.وأوضح الأمين العام للمكتب "كيم تشانغ سو" في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء أن الكوريتين عقدتا أكثر من 60 اجتماعًا مباشرا في المكتب منذ يوم 14 سبتمبر.وأشار إلى أن الجانبين يستخدمان الهاتف الأرضي واللاسلكي لربط المسؤولين الكوريين الجنوبيين في الطابق الثاني بالمسؤولين الكوريين الشماليين في الطابق الرابع.كما عقد الجانبان أيضًا بعض الاجتماعات خلال الليل، مثلما حدث عندما زار مسؤولون شماليون نظراءهم الجنوبيين في الساعة 9:45 من مساء أحد أيام الشهر الماضي، لتقديم اقتراح بشأن إقامة حدث مشترك بمناسبة إحياء الذكرى الحادية عشرة على انعقاد القمة بين الكوريتين في عام 2007.ومن المتوقع أن يتم استخدام مكتب الاتصال كمكان للاجتماعات القادمة بين الكوريتين، بما في ذلك الاجتماع حول التعاون في مجال الغابات يوم 22 أكتوبر، وحول التعاون الرياضي قرب نهاية هذا الشهر.