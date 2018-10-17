كوريا تتفق مع اليونسكو على التعاون في تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية

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اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مع "أودري آزولاي" مديرة منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة "يونسكو"، على التعاون في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والتقدم في شبه الجزيرة الكورية.وقال المكتب الرئاسي في سيول إن الرئيس "مون" اتفق مع "آزولاي" خلال اجتماع عقد بينهما أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس حيث يقع مقر اليونسكو، على بذل جهود مشتركة لتعيين المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين كمحمية دولية للمحيط الحيوي.ومن جانبها اقترحت مديرة اليونسكو أن تتقدم الكوريتان بشكل مشترك لتعيين المصارعة الكورية التقليدية "سي رُم"، ضمن الكنوز الثقافية غير الملموسة، من أجل تعزيز التعاون والتبادل بين الكوريتين.ورد "مون" بالقول إن الكوريتين ظلتا تسعيان كل على حدة من أجل تعيين هذه الرياضة التقليدية ضمن الكنوز الثقافية غير الملموسة، وإذا بذلتا جهوداً مشتركة فسوف يكون ذلك ذا مغزى كبير.