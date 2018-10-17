وصول جثث المتسلقين الكوريين في نيبال إلى سيول

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وصلت إلى مطار إنتشون الدولي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء جثث خمسة من متسلقي الجبال الكوريين الجنوبيين الذين عُثر عليهم قتلى بسبب عاصفة ثلجية هبت عليهم خلال تسلقهم جبال الهيمالايا في نيبال، يوم السبت الماضي.ووصلت رحلة جوية كورية تحمل جثث المتسلقين، بمن في ذلك المتسلق "كيم تشانغ هو" صاحب الرقم القياسي المسجل، إلى مطار "إنتشون" الدولى في الساعة الخامسة من صباح اليوم، مباشرة من نيبال.وتم إنشاء سرادق للعزاء في الضحايا في جامعة سيول، كما تقرر تنظيم جنازة مشتركة في الساعة الـ2 بعد ظهر يوم الجمعة.وكان قد تم العثور على متسلقي الجبال الكوريين الخمسة، وأربعة مرشدين نيباليين، قتلى يوم السبت الماضي بالقرب من معسكرهم الواقع على ارتفاع 3 آلاف و500 متر فوق جبل "غورجا" في غرب نيبال.