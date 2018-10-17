المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يناقش القضية النووية في موسكو

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أوفدت الولايات المتحدة مبعوثها الخاص للشؤون الكورية الشمالية إلى موسكو حيث ناقش مع المسؤولين الروس الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي بشكل نهائي والتحقق الكامل من إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغن" قد ناقش هذه الموضوعات خلال اجتماعه فى موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسى "إيغور مورغولوف"، والسفير الروسي المتجول "أوليغ بيرميستروف".وأوضح المسؤول أن الجانبين عقدا محادثات دافئة وودية، واستكشفا سبل التعاون في مختلف المجالات. وقال إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتعاون مع الدول المعنية، بما في ذلك روسيا، فيما يتعلق بالتطبيق القوي والمستمر لفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك من أجل تحقيق تقدم في جهود نزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ.