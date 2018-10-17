سفير كوري جنوبي يقول إن مشروعات الكوريتين قد تنتهك العقوبات الدولية

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قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "تشو تيه يول" إنه إذا بدأت المشروعات بين الكوريتين لإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بشكل جدي، فإنها قد تنتهك عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.وقدّم المبعوث الكوري الجنوبي هذا التقييم أمس الثلاثاء خلال عمليات التفتيش البرلماني على البعثات الكورية في الخارج، حيث قال إن الحكومة الكورية الجنوبية تعمل بشكل وثيق مع حلفائها ومع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، للتأكد من أن مشروعات التعاون بين الكوريتين سوف تنفذ بسلاسة في إطار العقوبات الدولية.وقال السفير "تشو" أيضا إنه من المحتمل أن تصدر الأمم المتحدة قرارا جديدا يدين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ظلت تصدر هذه القرارات سنويا، وأن سيول تشارك بنشاط في عملية صياغة مشروع القرار الجديد.ويذكر أن تقارير إعلامية أفادت بأن اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة تقوم حاليا بصياغة القرار الجديد الذي من المرجح أن يتم التصويت عليه الشهر القادم.