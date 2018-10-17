رئيس الوزراء الياباني يرسل قرابين إلى ضريح ياسوكوني

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أرسل رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" قرابين إلى ضريح "ياسوكوني" المثير للجدل، الذي يكرم ذكرى قتلى الحرب العالمية، بمن في ذلك مجرمو حرب من الدرجة الأولى.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن "آبيه"، الذي يقوم برحلة خارجية لحضور القمة الآسيوية الأوربية "آسيم" في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، قد قرر إرسال القرابين إلى ضريح "ياسوكوني" اليوم الأربعاء، الذي يوافق اليوم الأول من مهرجان الخريف السنوي للضريح.وكان "آبيه" قد امتنع عن زيارة الضريح واختار إرسال القرابين بدلاً من ذلك خلال مهرجانيْ الربيع والخريف، واضعا في اعتباره فيما يبدو احتمال تأزم العلاقات مع كوريا الجنوبية والصين.ويشار إلى أن ضريح "ياسوكوني" الذي يقع في وسط طوكيو يكرم ذكرى أكثر من مليوني قتيل ياباني، من بينهم 14 من المصنفين كمجرمي حرب من الدرجة الأولى.