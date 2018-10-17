إنشاء أرشيف كوري في أشهر الجامعات الإيطالية

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تستضيف إحدى أشهر الجامعات الإيطالية حاليًا ثروة من المقتنيات الثقافية الكورية، حيث افتتح قسم الدراسات الشرقية في جامعة "سابينزا" في روما رسميًّا أرشيف "نافذة على كوريا" أمس الثلاثاء.ويتيح الأرشيف للباحثين نحو 3000 كتاب عن اللغة والثقافة والتاريخ الكوري، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وأقراص الفيديو الرقمية.وسيتم تزويد الأرشيف بما لا يقل عن ألف كتاب آخر على مدار السنوات الخمس القادمة من المكتبة الوطنية الكورية التي أنشأت مكتبات مماثلة في 25 دولة.ويعد هذا هو الأرشيف الكوري الأول من نوعه في إيطاليا.