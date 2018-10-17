كوريا الجنوبية تحتل المركز الخامس عشر في تصنيف التنافسية العالمية

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أظهرت بيانات صدرت مؤخرا أن القدرة التنافسية الشاملة لكوريا الجنوبية قد ارتفعت بمقدار درجتين هذا العام، لتحتل المركز الخامس عشر من بين 140 دولة حول العالم.وأشار تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنَّ التقدم في تصنيف كوريا لهذا العام يرجع إلى التحسن في بيئة الاقتصاد الكوري، والمستوى المرتفع لتكنولوجيا المعلومات في البلاد.وقد احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول من حيث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقرار الاقتصاد الكلي، كما أشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تتصدر تبني تكنولوجيا الاتصالات، حيث أظهرت أحد أعلى معدلات الانتشار في العالم.من ناحية أخرى، قال التقرير إن كوريا ما زالت تعاني من أجل تحقيق محركات ملموسة للإبداع، كما أشار إلى أن سوق المنتجات متراجع بسبب الافتقار إلى المنافسة المحلية، وأن مؤشر إدارة الموارد البشرية ظل متجمدً ودون المستوى المطلوب.كما حصلت كوريا الجنوبية على درجات منخفضة في التعاون بين الإدارة والعمال، وقيمة الرسوم الجمركية، وممارسات الاحتكار.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تصدرت التصنيف، وتلتها سنغافوره.