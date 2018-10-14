كوريا تسمح للمزيد من اليمنيين بالإقامة لأسباب إنسانية

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رفضت حكومة كوريا الجنوبية منح وضع لاجئ لـ339 مواطنًا يمنيًّا من المقيمين حاليًا في جيجو من بين 481 يمنيًّا وصلوا إلى جزيرة جيجو على متن رحلة جوية من ماليزيا، وتقدموا بطلبات للجوء، لكنها ستسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة عام آخر على أساس إنساني.وقد قالوا جميعهم إنهم هربوا من البلاد إما بسبب الحرب الأهلية أو التجنيد الإجباري، لكن الحكومة تقول إنهم عجزوا عن استيفاء المعايير اللازمة للحصول على صفة لاجئ رسميًّا.وقد منحت الحكومة الكورية نفس الإقامة لأسباب إنسانية لـ23 يمنيًّا الشهر الماضي.كما رفضت وزارة العدل طلبات الإقامة لـ34 يمنيًّا، مشيرة إلى أن بعضهم طلب اللجوء لأسباب اقتصادية، وأن بعضهم تورط في ارتكاب جرائم.وما زال 85 من اليمنيين ينتظرون صدور القرار بحقهم.