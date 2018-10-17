ترامب يعيد التأكيد على انعقاد القمة مع كوريا الشمالية بعد الانتخابات النصفية

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدَّدًا على أنه سيعقد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي ستجرى يوم السادس من نوفمبر القادم.وفي تصريحات أدلى بها إلى وكالة "أسوشيتد برس" أمس الثلاثاء، قال ترامب إن القمة لا يمكن أن تتم قبل الانتخابات، لأن الجمهوريين يريدون منه البقاء في البلاد لتقديم الدعم لهم في الحملات الانتخابية.وعندما سئل عما إذا كان من المتوقع أن تُعقَد القمة في الولايات المتحدة، قال ترامب إنه لا يعتقد أن الوقت قد حان لعقدها في الولايات المتحدة.وكان ترامب قد أشار سابقًا إلى إمكانية عقد المزيد من الاجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي في الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية، لكنه توقع أن عقد قمةٍ في الولايات المتحدة ربما يحدث في وقت ما في المستقبل.