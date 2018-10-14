توقعات بانخفاض إنتاج الأرز الكوري بنسبة 2.4% هذا العام

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من المتوقَّع أن يبلغ حجم إنتاج الأرز في كوريا الجنوبية هذا العام حوالي 3.87 مليون طن، بانخفاض نسبته 2.4% عن العام الماضي.وقالت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء إن ما مجموعه 738 ألف هكتار من حقول الأرز قد استخدمت لزراعة الحبوب الأساسية هذا العام، بانخفاض نسبته 2.2% عن العام الماضي.وأرجعت الوزارة هذا الانخفاض إلى سوء الأحوال الجوية خلال موسم الحصاد والتراجع في حقول الأرز. وتعد التقديرات لهذا العام أعلى قليلًا من الطلب في السوق.ومع ذلك، فقد ارتفع سعر الأرز في مناطق الإنتاج بنسبة فاقت 29% على أساس سنوي.وقال مسؤولون في وزارة الزراعة إنهم يتوقعون استقرار الأسعار مع بدء شحن محصول الأرز لهذا العام في أواخر الشهر الجاري.