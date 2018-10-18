الرئيس مون جيه إين يطلب دعم إيطاليا لحل القضية الكورية الشمالية

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي "جوسيبي كونتي" أمس الأربعاء حيث بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.وقال المكتب الرئاسي في سيول إنه تم الاتفاق خلال المباحثات التي عقدت في روما على ترقية العلاقات بين البلدين إلى علاقات مشاركة استراتيجية، كما تم إجراء مناقشات معمّقة حول سبل زيادة التعاون العملي في مجالات متنوعة.وأوضح السكرتير الصحفى الرئاسي "يون يونغ تشان" أن الرئيس "مون" طلب من إيطاليا الدعم لجهود حكومته من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وأخبر "مون" رئيس الوزراء الإيطالي " كونتي" بأنه إذا فككت كوريا الشمالية منشآتها النووية والصاروخية الرئيسية كما وعدت، فإنه يجب على المجتمع الدولي تقديم بعض الحوافز لتشجيع وإقناع بيونغ يانغ بمواصلة نزع سلاحها النووي. كما طلب الرئيس الكوري الجنوبي من إيطاليا والاتحاد الأوروبي تقديم دعم نشط لتحقيق هذا الهدف.ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن تقديره الكبير لسياسة حكومة الرئيس "مون جيه إين" الساعية إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، كما أعرب عن دعمه الثابت لسياساتها تجاه كوريا الشمالية.