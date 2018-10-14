الرئيس مون يوافق على تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية

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وافق الرئيس "مون جيه إين"، الذي يقوم بجولة أوربية حاليا، على تعيين "كيم كي يونغ" و"لي جونغ سوك" و"لي يونغ جين" كقضاة جدد في المحكمة الدستورية.وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الكورية في سيول "كيم أوي كيوم" أمس بأن الرئيس "مون" وافق على تعيين القضاء الثلاثة عبر توقيع إلكتروني.ويذكر أن البرلمان قد وافق على تعيين أولئك القضاة الجدد الذين رشحهم كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض.وبذلك يكون قد تم حل مشكلة "نظام ستة قضاة للطوارئ" التي استمرت لأكثر من شهر.