سقوط أول ثلج في هذا الموسم على جبل سوراك

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سقط أول ثلج في هذا العام على المنطقة المرتفعة في جبل "سوراك"، صباح اليوم.وقال تقرير صادر عن فرع هيئة الأرصاد الجوية في مقاطعة "كانغ وان" الواقعة في شرق البلاد إن الأمطار التي سقطت في منطقة جبل "سوراك" قد تحولت إلى ثلوج في الساعة الخامسة إلا عشر دقائق من صباح اليوم، بسُمك بلغ حوالي سنتيمتر واحد، حتى الساعة السادسة.تجدر الإشارة إلى أن العام الماضي كان قد شهد سقوط أول ثلج في المنطقة المرتفعة في جبل سوراك يوم الثالث من نوفمبر.وقد أظهرت المنطقة التي شهدت سقوط الثلج صورة متميزة، تتلاحم فيها أوراق الأشجار الحمراء مع الثلوج البيضاء.وتوقع التقرير أن يبلغ سمك الثلوج التي ستسقط حتى بعد ظهر اليوم في المناطق الجبلية المرتفعة حوالي 3 سنتيمترات.