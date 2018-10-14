قوات الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلام في شبه الجزيرة الكورية

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شدد نائب قائد قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية على أن القيادة لا تمثل عائقا أمام عملية إقرار السلام في المنطقة. جاء ذلك بعد أن أخفقت خطة اختبار تسيير قطار كوري جنوبي في كوريا الشمالية مؤخرا نتيجة لمعارضة قيادة قوات الأمم المتحدة.جاء ذلك خلال حضور الكولونيل "واين واير" اجتماعا أمس لبحث بناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتحالف الكوري الأمريكي، حيث قال إن قيادة قوات الأمم المتحدة تتعاون مع كل الأطراف في الجهود الجارية حاليا وأنها لن تكون عقبة أمامها.ومن ناحية أخرى، أصدر قائد قوات الأمم المتحدة الجنرال "فينسنت بروكس" تصريحات كتابية في نفس اليوم أيضا قال فيها إنه يشجَّع على الحوار الثلاثي البناء بين الكوريتين وقيادة الأمم المتحدة، والذي جرى في منطقة "بان مون جوم".وفي المقابل قال "هاري هاريس" السفير الأمريكي لدى كوريا إن احتمال تحقيق نزع الأسلحة النووية وبناء السلام في المنطقة يزداد ولكن بشرط أن تتقدم العلاقات بين الكوريتين بالتوازي مع التقدم في محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ومن جانبه، رفض المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض العلاقات بين سيول وواشنطن لأزمة بسبب التقارب بين الكوريتين، وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" إن مشروع ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين يجري على ما يرام، وأن الحكومة الكورية الجنوبية تتواصل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة.