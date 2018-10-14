تمديد الجولة الثامنة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن

Photo : YONHAP News

تم اتخاذ قرار بتمديد الجولة الثامنة من المفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول الاتفاقية العاشرة الخاصة بتقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا، والتي سيتم تنفيذها بدءا من العام القادم، حيث لم يتمكن الجانبان خلال اجتماعهما أمس، الذي كان اليوم الأخير من الجولة، من التوصل إلى قرار في هذا الشأن، وبالتالي سيتم عقد اجتماع بينهما اليوم أيضا.تجدر الإشارة إلى أن حصة كوريا من تكاليف الدفاع تبلغ حاليا حوالي 850 مليون دولار، حسب الاتفاقية التاسعة التي توصل إليها الطرفان في عام 2014، والتي ستنتهي بنهاية هذا العام.وقد ظل الجانبان يجريان مفاوضات حول هذا الموضوع منذ شهر مارس الماضي، إلا أنهما لم يتمكنا من تقريب وجهات النظر بينهما، خاصة حول حجم حصة كل طرف، حيث تطالب الولايات المتحدة بأن تتحمل الحكومة الكورية أيضا تكاليف نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية.وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" يوم الرابع من هذا الشهر إن الجانب الأمريكي يحاول إدراج تكاليف العمليات في المفاوضات، وهو ما يخلق فارقا كبيرا بين الجانبين الكوري والأمريكي.وبالإضافة إلى ذلك، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول فترة صلاحية الاتفاقية القادمة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن هناك احتمالا بأن يستمر الاجتماع بين الجانبين حتى يوم الغد الجمعة.