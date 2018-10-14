الرئيس مون جيه إين يحضر قداسا في الفاتيكان ويلتقي مع البابا فرانسيس

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حضر الرئيس "مون جيه إين" الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الفاتيكان قداسا خاصا من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية أقيم تحت إشراف الكاردينال "بييترو بارولين" في كنيسة القديس "بطرس" في الفاتيكان.الجدير بالذكر أن هذه الصلاة التي استمرت ساعة واحدة بدءا من الساعة الواحدة من صباح اليوم بتوقيت كوريا، قد أقيمت تعبيرا عن التطلع إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية، بمناسبة زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى الفاتيكان.يذكر أنه من النادر جدا أن يشرف الكاردينال "بارولين" الذي يعادل منصبه منصبر ئيس الوزراء، على إقامة مثل تلك الصوات.وبعد انتهاء القداس ألقى الرئيس "مون" كلمة قال فيها إن الإعلان عن نهاية الحرب وإبرام اتفاقية للسلام في شبه الجزيرة الكورية سيكون بمثابة آخر خطوة في تفكيك نظام الحرب الباردة على كوكب الأرض.كما أكد على أن الكوريتين أعلنتا أمام العالم عن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من التهديدات النووية والصاروخية، وذلك من خلال إصدار بيان "بيونغ يانغ" المشترك، وأنهما تفيان بتعهداتهما واحدة تلو الأخرى حتى الآن، مطالبا المجتمع الدولي بالاهتمام والدعم.وشدد مون على أنه سيحقق السلام وسوف يتغلب على الانقسام الوطني.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس كوري جنوبي لصلاة في الفاتيكان ويلقي كلمة هناك.ومن المقرر أن يتلقي "مون" مع بابا الفاتيكان "فرانسيس" مساء اليوم بتوقيت كوريا، حيث ينقل إليه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة بيونغ يانغ.