البنك المركزي الكوري يبقي على سعر الفائدة عند 1.5%

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قرر البنك المركزي الكوري الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغ 1.5%، للشهر الحادي عشر على التوالي، اليوم الخميس.وكان محافظ البنك "لي جو يول" قد ألمح إلى احتمال تشديد السياسة النقدية لمواجهة الارتفاع في الديون الأسرية، لكن تباطؤ الاقتصاد والتراجع في نمو الوظائف أعاق ذلك التوجه.وظل معدل النمو الشهري للوظائف الذي كان يحوم حول 300 ألف في العام الماضي؛ دون مستوى 100 ألف منذ شهر فبراير. ومن ناحية أخرى، ما زالت الصادرات قوية، لكنها تعتمد بشكل كبير على أشباه الموصلات، في حين انخفض الاستثمار في المرافق لمدة 6 أشهر متتالية.وفي التوقعات الاقتصادية المعدلة التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق؛ سيقلل البنك المركزي من توقعاته للنمو في عام 2018 بمقدار 0.1 أو 0.2%، من النسبة الحالية البالغة 2.9%.