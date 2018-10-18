كوريا الجنوبية تتحاشى تصنيفها كدولة متلاعبة بالعملة

Photo : YONHAP News

قررت الولايات المتحدة عدم تصنيف كوريا الجنوبية كدولة متلاعبة بالعملة.ومع ذلك، قالت وزارة الخزانة إنها ستضع كوريا الجنوبية على قائمة المراقبة في تقريرها الأخير نصف السنوي الذي قدمته إلى الكونغرس أمس الأربعاء.وقالت الوزارة إن ممارسات العملة في كوريا الجنوبية وخمس دول أخرى تتطلب اهتمامًا كبيرًا، ولكن لن يمكن تصنيف دول المشاركات التجارية مع الولايات المتحدة التي تستوفي معايير معينة كدول متلاعبة بالعملة.كما ظلت الصين واليابان وألمانيا وسويسرا على قائمة المراقبة.وتشير المعايير المذكورة إلى 3 شروط، هي: أن يكون فائض تلك الدولة التجاري مع الولايات المتحدة أكبر من 20 مليار دولار، وألا يقل فائضها في الحساب الجاري عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، وأن يبلغ إجمالي صافي المشتريات من العملة الأجنبية ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي، على مدار السنة.