كوريا الجنوبية في المركز 27 عالميًّا من حيث عدد السكان

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المركز 27 عالميًّا من حيث عدد السكان، لكنها حلت في مراكز متأخرة من حيث عدد المواليد الجدد.وجاءت هذه البيانات في تقرير حالة سكان العالم لعام 2018 الصادر حديثًا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.وبلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونًا، لكن معدل الخصوبة فيها البالغ 1.3 نقطة يعد أقل بكثير من المتوسط العالمي، البالغ 2.5 نقطة.ويشير معدل الخصوبة إلى متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في بلد ما خلال فترة حياتها.وفيما يتعلق بمعدل الخصوبة، احتلت كوريا الجنوبية المركز 191 على مستوى العالم، وهو المركز الثالث من أسفل بعد البرتغال ومولدوفا.واحتلت كوريا الشمالية المركز 52 من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.يشار إلى أن الطبعة الكورية من تقرير السكان متوفرة لدى جمعية السكان والصحة والرعاية الكورية.