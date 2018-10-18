نواب يابانيون يزورون ضريح ياسكوني المثير للجدل

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قامت مجموعة من النواب اليابانيين اليوم الخميس بزيارة ضريح ياسكوني المثير للجدل، الذي يكرم قتلى الحرب، بمن فيهم مجرمو حرب من الدرجة الأولى.وذهب نواب من المعسكر الحاكم والمعارضة إلى الضريح الواقع في وسط طوكيو صباح اليوم الخميس.وقد اعتادت تلك المجموعة زيارة الضريح المثير للجدل في مناسبات متعددة كل عام، بما في ذلك مهرجان الربيع والخريف، وفي منتصف أغسطس، الذي يوافق الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية.وقد أهدى رئيس الوزراء شينزو آبيه قربانًا إلى الضريح أمس الأربعاء.الجدير بالذكر أن ضريح ياسكوني يكرم ذكرى أكثر من مليوني ياباني من قتلى الحرب، من بينهم 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، مثل هيديكي توجو، الذي أعدمته محاكم الحلفاء بعد نهاية الحرب.