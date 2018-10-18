سيول تنتقد طوكيو بسبب زيارة ضريح ياسكوني المثير للجدل

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انتقدت وزارة خارجية كوريا الجنوبية بشدة النواب اليابانيين الذين زاروا ضريح ياسكوني في طوكيو صباح اليوم الخميس.ويكرم المزار المثير للجدل قتلى الحرب، بمن فيهم مجرمو حرب من الدرجة الأولى.وقد أهدى رئيس الوزراء شينزو آبيه، الذي يزور أوربا حاليًا لحضور اجتماعات القمة الآسيوية الأوربية، قربانًا إلى الضريح أمس الأربعاء.وبالنسبة للكوريين والصينيين، يعد ياسكوني رمزًا للفظائع التي ارتكبت ضدهم في زمن الحرب، عندما كانت اليابان تسيطر على شبه الجزيرة الكورية والصين.وحثت وزارة الخارجية في سيول اليابان على التأمل بإخلاص في التاريخ والعمل على إقامة علاقات تهتم بالمستقبل مع جيرانها.