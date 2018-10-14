البابا فرانسيس يعلن عن استعداده لزيارة بيونغ يانغ إذا تلقى دعوة رسمية

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أعرب البابا فرانسيس اليوم الخميس عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية، إذا تمت دعوته رسميًّا، وقال إنه سيلبي "بالتأكيد" تلك الدعوة من الدولة الشيوعية.أدلى البابا بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إين، الذي نقل إلى البابا دعوة شفهية من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لزيارة بيونغ يانغ.وقال يون يونغ تشان، المستشار الصحفي للرئيس مون إن البابا قال إنه سيلبي الزيارة بلا شرط، إذا وصلته الدعوة رسميًّا.وقد سأله مون عما إذا كان عليه أن يخبر الزعيم الكوري الشمالي بإرسال مندوب رسمي لنقل تلك الدعوة.فأجاب البابا بأن الدعوة الشفهية التي نقلها الرئيس مون ينبغي أن تكون كافية، لكنَّ توجيه دعوة رسمية سيكون أمرًا جيدًا، وفقا لما ذكره يون.