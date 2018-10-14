البابا فرنسيس يعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية

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نقل الرئيس الكوري "مون جيه إين" للبابا فرنسيس رغبة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في استقبال البابا في بيونغ يانغ، وذلك في أثناء لقاء "مون" مع البابا فرنسيس أمس الخميس في الفاتيكان.وصرح المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية للصحفيين بأنه حيث سأل الرئيس "مون" البابا حول ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي يستطيع أن يوجه إليه دعوة، قال البابا إن ما قاله الرئيس "مون" له يكفي، لكنه سيكون جيدا أن يتم توجيه دعوة رسمية له، وأضاف أنه إذا تلقى دعوة فسوف يرد عليها بالتأكيد ويمكنه أن يذهب.ويعتبر تصريح البابا فرنسيس هذا بمثابة قبول للدعوة لزيارة كوريا الشمالية.وأعرب البابا عن تأييده القوي للجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وبعد انتهاء الزيارة للفاتيكان، وصل الرئيس "مون جيه إين" إلى بروكسل اليوم الجمعة لحضور مؤتمر القمة الآسيوية الأوروبية "آسيم" .وعلى هامش القمة، سيجري الرئيس "مون" سلسلة من اللقاءات مع قادة الدول الأوربية، بمن فيهم رئيسة الوزراء البريطانية "تريزا ماي"، والمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، حيث يناقش معهما قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام دائم للسلام فيها، وغيرها من القضايا الإقليمية.