نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تشهد تراجعا هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

شهدت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تراجعا هذا الأسبوع.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري على 1002 من المواطلين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 62%، بانخفاض 3% مقارنة بالأسبوع الماضي.أما نسبة المعارضة فقد بلغت 27%، بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع الماضي.وأرجعت الشركة السبب في تراجع نسبة التأييد للرئيس "مون" إلى فشل الحكومة في إيجاد حل للركود الاقتصادي ومشكلة انخفاض فرص العمل التي تعاني منها البلاد، إلى جانب السياسات الموالية لكوريا الشمالية، وأيضا السياسات العقارية الهادفة إلى فرض المزيد من الضرائب على العقارات.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 45% في الوقت الذي حصل فيه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيس على 13% من التأييد، وحزب العدل 9%، وحزب الإصلاح المستقبلي 5%، وحزبالسلام الديمقراطي 1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 2%.