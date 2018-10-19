قيادة قوات الأمم المتحدة توافق على الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين

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قالت قيادة قوات الأمم المتحدة إنها ستقوم بتنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي بعد القمة الكورية في بيونغ يانغ، وذلك بالتعاون الوثيق مع الكوريتين.وأضافت في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية تضم العمليات الإضافية لإزالة الألغام الأرضية، وسحب نقاط الحراسة والجنود والأسلحة الموجودة داخل المنطقة الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى عملية البحث عن رفات الجنود.وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي إن قيادة قوات الأمم المتحدة قد أتمت مراجعتها لما ورد في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مشيرا بذلك إلى أن قيادة قوات الأمم المتحدة وافقت على محتويات الاتفاقية العسكرية التي تدعو الكوريتين إلى وقف جميع الأعمال العدائية بين الكوريتين.وكانت هناك تكهنات بأن الولايات المتحدة لم توافق على تلك الاتفاقية.