البنك المركزي الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام

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قرر البنك المركزي الكوري أمس الخميس تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي المحلي لهذا العام بنسبة 0.2%، أي من 2.9% إلى 2.7%.كما خفض أيضا توقعاته الصادرة في شهر يوليو الماضي للنمو الاقتصادي للعام القادم بنسبة 0.1% لتستقر عند 2.7%.وأرجع البنك السبب الرئيسي في تخفيض توقعاته إلى تراجع حجم الاستثمارات في البلاد، حيث توقع أن يقل حجم الاستثمارت في المنشآت الصناعية لهذا العام مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي.وتوقع البنك أيضا أن يظل معدل النمو السنوي للوظائف خلال هذا العام في مستوى أقل من 100 ألف، أي أقل من ثلث ما توقعه البنك في بداية هذا العام.وأرجع البنك السبب في ذلك إلى تصاعد النزاعات التجارية خاصة بين الولايات المتحدة والصين والارتباط الكبير للاقتصاد الكوري بهاتين القوتين اللتين تعتبران أول شريكين تجاريين لكوريا الجنوبية، وهو ما قد يؤدى أيضا إلى تراجع الصادرات الكورية بوجه عام بسبب تأثر الدول الأخرى من تلك النزاعات.