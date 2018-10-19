سلاح البحر الكوري يخطط لإنشاء قيادة أسطول بحري جديد

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كشفت القوات البحرية في كوريا الجنوبية عن خطة لإنشاء قيادة أسطول بحري جديد يتكون من 3 فرق بحرية.وبموجب هذه الخطة، لن تقتصر مهام الأسطول الجديد على المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية فقط، بل ستشمل المياه البعيدة أيضا لضمان سلامة المواطنين الكوريين.وقد تم الكشف عن هذه الخطة في تقرير قدمته قيادة سلاح البحر اليوم الجمعة للجنة الدفاعية التابعة للبرلمان، ضمن عمليات التفتيش البرلماني على الهيئات الحكومية، حيث أشار التقرير إلى أن إنشاء الأسطول البحري الجديد يستهدف مواجهة التهديدات الأمنية بشكل فعال.وأضاف التقرير أن سلاح البحر يخطط لإنشاء قيادة بحرية جوية جديدة لدعم عملياته.