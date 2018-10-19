سيول وبكين تبحثان سبل زيادة التعاون المشترك في نزع السلاح النووي

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من المقرر أن يلتقى كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون" مع نظيره الصيني نائب وزير الخارجية "كونغ شيوا نيو"، في بكين اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "نوه كيو دوك" أمس الخميس إنه سيتم في هذا اللقاء تناول القضايا المتعلقة بالتطورات الأخيرة التي حدثت في شبه الجزيرة الكورية، وسبل زيادة التعاون المشترك في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات بين الدول ذات الصلة.ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء أيضا بحث القضايا المتعلقة بسبل إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لعقد جولة ثانية من محادثات القمة بينهما.