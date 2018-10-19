سيول وواشنطن تواصلان اجتماعات الجولة الثامنة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

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تواصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة اجتماعات الجولة الثامنة من مفاوضات تقاسم تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وذلك لليوم الرابع على التوالى، من أجل التوصل إلى توافق حول هذه المسألة.وكان الجانبان قد قررا أمس الخميس تمديد مفاوضاتهما إلى يوم إضافي آخر.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد بدأتا عقد هذه المفاوضات منذ شهر مارس الماضي لتجديد الاتفاقية الخاصة بتقاسم التكاليف الدفاعية بينهما، حيث إن الاتفاقية الحالية التاسعة ستنتهى صلاحيتها في نهاية هذا العام.وكان من المفترض عقد الجولة الثامنة من المفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلا أنه تم تمديدها نتيجة لفشل الجانبين في تضييق الفجوة القائمة في وجهتي نظرهما.