بيونغ يانغ تدعي أن العقوبات تحد سيادتها وحقها في التنمية

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نقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة عن رئيس البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" قوله إن العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ تهدد بقاء الشعب في كوريا الشمالية وحقه في التنمية.جاء ذلك في تصريح أدلى به "كيم" في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتنموية التابعة للأمم المتحدة عقد يوم التاسع من أكتوبر الجاري في نيويورك، حيث أكد أن الأطفال والنساء في كوريا الشمالية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية مثل الأدوية وأجهزة أشعة إكس، التي تحظر العقوبات الدولية نقلها إلى كوريا الشمالية.وأضاف أن كوريا الشمالية تواجه صعوبات في تنفيذ أهدافها المستدامة للتنمية بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية أصبح يتغير بوتيرة سريعة، إلا أن البيئة الاقتصادية المحيطة بها مازالت تعاني من الركود.ومن جانبه، وصف سكرتير البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم إين تشول" قيادة قوات الأمم المتحدة بأنها بمثابة "مسخ"، داعيا إلى تفكيكها في أسرع وقت ممكن.وأضاف "كيم" في تصريح أدلى به في اجتماع للجنة الشؤون القانونية التابعة للأمم المتحدة عقد يوم الثاني عشر من أكتوبر أنه قد تقدم باقتراح قرار يقضي بتفكيك قيادة قوات الأمم المتحدة وسحب القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وذلك خلال أعمال الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في عام 1975.وردا على ذلك، قال الممثل الكوري الجنوبي إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف الحكومة الكورية الجنوبية بشأن وجود قيادة قوات الأمم المتحدة.