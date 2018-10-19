مدينة بوسان تستضيف مهرجان بوسان وان آسيا

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من المقرر أن يفتتح غدا السبت في مدينة بوسان الكورية مهرجان بوسان وان آسيا، "بي أو إف" وهو أكبر مهرجانات الموجة الكورية "هاليو" في آسيا، ويستمر انعقاده حتى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.وسيقام المهرجان الذي يعد الثالث من نوعه في أماكن متفرقة من مدينة بوسان ليكون مهرجانا فنيا وثقافيا شاملا خاصا بموجة "هاليو" .وسيقام حفل الافتتاح مساء غد السبت في "آرينا بوسان للآسياد" بمشاركة 11 فرق الآيدولز الكورية، ومنها "إكسو"، و"وانا وان" و"سيفنتين" و"مامامو" و"إكسايد" و"غيرل فريندز" و"إن سي تي 127".وتشمل فعاليات المهرجان عرضا موسيقيا يقام في ميدان حديقة بوسان يوم الأحد القادم، وعرضا آخر لأغاني الروك والهيب هوب والبوب سيقام في شارع "هيه أون ديه" خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من أكتوبر.كما تشمل عرضا مسرحيا موسيقيا بعنوان "سناب" سيقام خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين والسادس والعشرين من أكتوبر.