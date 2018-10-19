قادة كوريا الجنوبية وبريطانيا يناقشون العلاقات الثنائية ونزع السلاح النووي

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أكد الرئيس الكوري مون جيه إين أمس الجمعة على ضرورة البدء في تخفيف العقوبات الدولية المفروضة ضد كوريا الشمالية، لتحفيزها على مواصلة الجهود لنزع السلاح النووي، في قمته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.واتفقت الزعيمة البريطانية على ضرورة التوصل إلى طرق للمضي قدمًا في عملية نزع الأسلحة النووي، وشددت على ضرورة إظهار بيونغ يانغ بوضوح أكبر التزامها بالتخلي عن الأسلحة النووية بالكامل من خلال الأفعال.وقال الرئيس مون إنه ينبغي عندما تصل كوريا الشمالية إلى نقطة اللاعودة في عملية نزع السلاح النووي أن تكون هناك مساعدات إنسانية أو تخفيض للعقوبات ضد الشمال.ورحبت رئيس الوزراء البريطانية بتأسيس ما وصفته بالبيئة والفرصة المختلفة في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن مون لعب دورا محوريا في ذلك.ويعد اجتماع الأمس هو الثاني بين مون وماي، وقد التقيا للمرة الأولى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2017.وقد تقدم مون بطلب مماثل بتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية في قمته مع نظيره الفرنسي يوم الاثنين الماضي.ويعد كل من فرنسا وبريطانيا عضوين دائمين في مجلس الأمن.يشار إلى أن مون وماي التقيا في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لكن الاجتماع انتهى بسرعة حيث كان من المقرر أن تلقي الزعيمة البريطانية خطابًا في قمة آسيم.ثم التقيا مرة أخرى في وقت لاحق، من أجل إكمال ما وصفه المكتب الرئاسي الكوري بمحادثات المتابعة.